Пожар в Анапском лесничестве: подробности

25 августа 2025, 19:03

Площадь пожара в Анапском участковом лесничестве составляет 6,5 га

Фото: istockphoto/Gilitukha

Площадь пожара в Новороссийском лесничестве (Анапское участковое лесничество) возросла до 6,5 гектаров — горит сухая растительность, сообщили в министерстве ГО и ЧС Краснодарского края.