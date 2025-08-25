Пожар в Анапском лесничестве: подробности
Площадь пожара в Новороссийском лесничестве (Анапское участковое лесничество) возросла до 6,5 гектаров — горит сухая растительность, сообщили в министерстве ГО и ЧС Краснодарского края.
Угрозы распространения огня на жилые дома села Варваровка нет.
По состоянию на 17:30 на месте работают 90 человек и 35 единиц специализированной техники; при необходимости будут привлечены дополнительные силы. Ранее МЧС сообщало, что к ликвидации пожара привлекался вертолёт Ми‑8.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в соцсетях сообщил, что экстренные службы потушили открытое горение на терминале НОВАТЭК в посёлке Усть‑Луга. По его словам, подразделения собственника уже приступили к ремонтно‑восстановительным работам на площадке.
Рано утром 24 августа Дрозденко также сообщил, что над Кингисеппским районом были уничтожены четыре украинских беспилотника, ещё десять — сбиты над портом Усть‑Луга; обломок одного из них при падении вызвал возгорание на терминале, при этом ёмкости с топливом не пострадали. На место направлен пожарный поезд.
Читайте также: