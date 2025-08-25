В Казани мигрант приставал к школьницам и предлагал им «погулять и поесть втроём»
В Казани мигрант приставал к несовершеннолетним девочкам, предлагая им «погулять и поесть втроём». Полицейские разыскивают педофила, пишет «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу республиканского управления МВД России.
Ранее по соцсетям разлетелось видео, изъятое с камер видеонаблюдения в одном из дворов города. На кадрах видно, как мужчина приставал к девочкам, которым, к счастью, удалось убежать.
Полицейские проверили подъезд, около которого всё произошло, но не обнаружили там педофила. Сейчас его разыскивают по всему району.
В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, добавили в МВД.
