Двух сбежавших в Таиланд россиян вернут на родину
Власти Таиланда передали сотрудникам МВД РФ двоих россиян, которые скрывались от правосудия на территории королевства. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Один из фигурантов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы. Речь идет о 187 миллионах рублей. По версии следствия, мужчины похитили деньги одного из предприятий Саратова с помощью фиктивных договоров приема-передачи выполненных работ.
Второй фигурант обвиняется в уклонении от уплаты налогов. Будучи руководителем транспортной компании с 2018 по 2021 год, он предоставлял в налоговые органы декларации с недостоверными данными, причинив ущерб в размере 96 миллионов рублей.
Обоих злоумышленников нашли и задержали в Таиланде при содействии представителя МВД РФ в королевстве.
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