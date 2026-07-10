Двух сбежавших в Таиланд россиян вернут на родину

10 июля 2026, 10:47

Власти Таиланда передали МВД России двух сбежавших преступников

Фото: iStock/Prasit Supho

Власти Таиланда передали сотрудникам МВД РФ двоих россиян, которые скрывались от правосудия на территории королевства. Об этом сообщается на сайте ведомства.