В центре электронного декларирования раскрыли схему взяток

10 июля 2026, 10:00

Таможенники пресекли коррупцию в одном из центров декларирования

Фото: пресс-служба ФТС России

Сотрудники антикоррупционного подразделения ФТС вместе с коллегами из Южного таможенного управления пресекли работу коррупционной схемы в одном из центров электронного декларирования. Под следствие попал заместитель начальника подразделения. По версии правоохранителей, он помогал недобросовестным участникам внешнеэкономической деятельности ускорять оформление грузов и снижать заявленную таможенную стоимость.