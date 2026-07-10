В центре электронного декларирования раскрыли схему взяток
Сотрудники антикоррупционного подразделения ФТС вместе с коллегами из Южного таможенного управления пресекли работу коррупционной схемы в одном из центров электронного декларирования. Под следствие попал заместитель начальника подразделения. По версии правоохранителей, он помогал недобросовестным участникам внешнеэкономической деятельности ускорять оформление грузов и снижать заявленную таможенную стоимость.
Следствие считает, что фигурант использовал служебные полномочия в обмен на деньги и имущество. За вознаграждение он продвигал декларации вне очереди и не допускал полноценной проверки товаров. Оперативники зафиксировали несколько эпизодов получения взяток. Предварительная оценка ущерба для федерального бюджета превышает 2 млн рублей.
Во время мероприятий в нескольких регионах у участников схемы изъяли крупные суммы наличных, банковские карты, документы и материалы, указывающие на связь между фигурантами. Уголовное дело возбудили по части 5 статьи 290 УК РФ — «Получение взятки в крупном размере». Максимальное наказание по этой статье составляет до 12 лет лишения свободы.
Читайте также: