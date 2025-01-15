Двух сотрудников Смоленской АЭС подозревают в превышении должностных полномочий

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УФСБ по Смоленской области возбудило уголовное дело в отношении бывшего и действующего заместителей директора по капитальному строительству Смоленской атомной станции. Об этом пишет ТАСС.
Должностные лица подозреваются в превышении полномочий и вступлении в сговор с подрядчиком, что привело к оплате невыполненных ремонтных работ на сумму более 3 миллионов рублей.
По информации пресс-службы УФСБ, сотрудники управления задокументировали противоправные действия, в ходе которых должностные лица предложили генеральному директору подрядной организации оплатить работы, которые не были выполнены, чтобы освоить выделенные на реконструкцию средства. В результате на счет строительной фирмы незаконно поступили более 3 миллионов рублей, несмотря на отсутствие фактического выполнения работ.
Дело против заместителей возбуждено по п. «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ, а руководитель строительной компании также привлечен к ответственности по ч. 5 ст. 33 и п. «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ. В настоящее время проводятся дальнейшие расследования для установления всех обстоятельств дела.
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По информации пресс-службы УФСБ, сотрудники управления задокументировали противоправные действия, в ходе которых должностные лица предложили генеральному директору подрядной организации оплатить работы, которые не были выполнены, чтобы освоить выделенные на реконструкцию средства. В результате на счет строительной фирмы незаконно поступили более 3 миллионов рублей, несмотря на отсутствие фактического выполнения работ.
Дело против заместителей возбуждено по п. «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ, а руководитель строительной компании также привлечен к ответственности по ч. 5 ст. 33 и п. «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ. В настоящее время проводятся дальнейшие расследования для установления всех обстоятельств дела.
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Дарья Осипова