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Двух сотрудников Смоленской АЭС подозревают в превышении должностных полномочий

Фото: iStock/Dzurag

Фото: iStock/Dzurag

УФСБ по Смоленской области возбудило уголовное дело в отношении бывшего и действующего заместителей директора по капитальному строительству Смоленской атомной станции. Об этом пишет ТАСС.
Должностные лица подозреваются в превышении полномочий и вступлении в сговор с подрядчиком, что привело к оплате невыполненных ремонтных работ на сумму более 3 миллионов рублей.

По информации пресс-службы УФСБ, сотрудники управления задокументировали противоправные действия, в ходе которых должностные лица предложили генеральному директору подрядной организации оплатить работы, которые не были выполнены, чтобы освоить выделенные на реконструкцию средства. В результате на счет строительной фирмы незаконно поступили более 3 миллионов рублей, несмотря на отсутствие фактического выполнения работ.



Дело против заместителей возбуждено по п. «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ, а руководитель строительной компании также привлечен к ответственности по ч. 5 ст. 33 и п. «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ. В настоящее время проводятся дальнейшие расследования для установления всех обстоятельств дела.

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В Кузбассе женщина избила сковородой мужчину, который пытался украсть продукты
15 января 2025, 15:56

Фото: iStock/artolympic

В магазине на улице Горной произошел необычный инцидент: 43-летняя работница избила 63-летнего мужчину сковородой, когда тот пытался украсть продукты и кухонную утварь. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
Согласно данным полиции, мужчина попытался похитить товары, но был замечен сотрудницей магазина, которая догнала его на крыльце и несколько раз ударила сковородой, выпавшей из его куртки.

В отношении 43-летней работницы магазина составлен протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», что может привести к штрафу до 1 тысячи рублей или аресту на срок до 15 суток. Также возбуждено дело по ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои», мужчине назначена судебно-медицинская экспертиза.

В отношении 63-летнего мужчины проводится проверка по ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение», что может повлечь штраф до пятикратной стоимости похищенного, арест на срок до 15 суток или обязательные работы до 120 часов.

Двух сотрудников Смоленской АЭС подозревают в превышении должностных полномочий. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#рф
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В Подмосковье вычислили маньяка, 22 года назад убившего четырёх девушек
15 января 2025, 15:06

Фото: пресс-служба ГСУ СКР РФ по МО

В Московской области раскрыта серия убийств молодых девушек, совершённых 22 года назад. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
Арестован 50-летний житель Новосибирской области. Ему предъявили обвинение в убийствах четырёх девушек на территории Подмосковья. По данным следствия, в 2002 году, находясь в Московском регионе на обучении, мужчина совершил убийства, сопряжённые с изнасилованием. Он нападал на девушек в темноте и лишал возможности оказать сопротивление. После этого он насиловал их, а затем убивал.
«Одной из жертв стала абитуриентка московского колледжа, которую он убил в лесопарке Подольска. Второе и третье нападения были совершены в один день в центральном городском парке Пушкина. Четвёртое убийство произошло у студенческого общежития в Химках. Преступник напал на студентку Московского государственного института культуры из Перу. После убийства иностранки обвиняемый вернулся в Новосибирскую область», – рассказали в пресс-службе.
Долгие годы убийства оставались нераскрытыми. Однако в июле 2024-го изучение архивных уголовных дел о нераскрытых убийствах начала рабочая группа из подмосковные следователей и криминалистов, а также сотрудников МВД России. Группа установила признак серийности и решила исследовать вещественные доказательства.

В результате установлены биологические образцы ранее судимого жителя Новосибирской области, что стало основанием для возобновления расследования и задержания маньяка.

На допросе тот подтвердил свою причастность к убийствам, подробно рассказав обо всём в деталях. Сейчас обвиняемого проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Москвы, Подмосковья и других регионов.


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#московская область
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В Подмосковье поймали велосипедного вора
15 января 2025, 14:41

Фото: istockphoto.com/YakobchukOlena

Жителя Электростали, подозреваемого в краже велосипедов на территории городского округа Балашиха, задержали подмосковные полицейские, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«С заявлением о пропаже велосипеда в полицию обратилась жительница балашихинского микрорайона Железнодорожный. Сумма ущерба составила 23 тысячи рублей. Полицейские задержали подозреваемого в краже этого имущества, а также установили его причастность к совершению ещё одного аналогичного преступления в округе Балашиха», — говорится в сообщении.
Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что Щёлковская городская прокуратура добилась в судебном порядке признания недействительным договора купли-продажи квартиры инвалида.

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Стрельба в рязанской школе: подросток выстрели в голову товарищу из травмата
Подросток открыл стрельбу в школе Рязани
15 января 2025, 14:40

Фото: iStock/Serhii Bezrukyi

Подросток выстрелил в голову товарища из травматического пистолета в школе №47 в Московском районе Рязани, пишет Mash.
Оказалось, что подросток купил пистолет на маркетплейсе всего за 400 рублей и принёс его с собой на урок. На перемене восьмиклассники решили проверить, работает ли оружие. Тогда 14-летний Кирилл выстрелил в затылок Давиду.

Пострадавшего экстренно доставили с травмой головы в детскую клиническую больницу в микрорайоне Канищево. По предварительным данным, у подростка сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма и гематома затылочной области.

В школе уже организовали служебную проверку с участием управления надзора и контроля министерства образования Рязанской области. Также проверяют обеспечение безопасности во всех школах региона.

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#оружие
#травма
#пистолет
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Щёлковская прокуратура добилась в суде отмены продажи квартиры инвалида
15 января 2025, 14:23

Фото: пресс-служба прокуратуры МО

Щёлковская городская прокуратура добилась в судебном порядке признания договора купли-продажи квартиры инвалида недействительным. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«Сотрудники прокуратуры провели проверку по обращению инвалида II группы о нарушении жилищных прав. Было установлено, что заявитель является инвалидом с детства и страдает расстройством, которое не даёт ему полностью оценивать последствия своих действий. Мужчина подписал договор купли-продажи собственной квартиры в городском округе Лосино-Петровский стоимостью 3,5 млн рублей», – рассказали в пресс-службе.
Согласно расписке, расчёт между сторонами был произведён в полном объёме до подписания договора. Однако в ходе проверки выяснилось, что деньги инвалиду не зачислили.
«Учитывая наличие заболевания, действия гражданина не являлись осознанными, а мотивы для продажи квартиры отсутствовали. Городская прокуратура обратилась в суд с иском в интересах инвалида о признании договора купли-продажи квартиры недействительным. Решением Щёлковского городского суда эти требования были удовлетворены», – заключили в ведомстве.
Исполнение судебного решения контролируют сотрудники городской прокуратуры.

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Секс-король из Иркутска: как «главный сутенёр» создал крупнейшую интим-империю страны и сбежал в Грузию
15 января 2025, 13:47

Фото: istockphoto / Motortion

В январе 2020 года в Иркутском аэропорту был задержан Константин Баранов (имя изменено) — член преступного сообщества и сообщник создателя незаконного бизнеса Алексея Власова (имя изменено). По данным правоохранительных органов, Баранов, правая рука Власова, возглавлял в Иркутске крупную интим-империю.
К самолету, который прибыл из Таиланда, подъехал микроавтобус. Из него выбежали спецназовцы СОБРа, которые оперативно скрутили Баранова. Спустя год был задержан и сам Алексей Власов, который скрывался в Грузии. Подробнее о сутенёрской группировке расскажет «Радио 1».

Интересное предложение


В январе 2015 года в иркутских соцсетях появились заманчивые объявления с предложением высокооплачиваемой работы для девушек.

«В фирму требуются девушки. Зарплата высокая, молодой коллектив, возможны командировки…», — писали в иркутиских группах в соцсетях в январе 2015 года.

Некоторые девушки, которые соглашались работать в эскорте, ожидали, что просто будут спутницами состоятельных мужчин на деловых встречах и мероприятиях. За это им обещали хорошие деньги.

Однако вскоре стало ясно, что они должны не просто сопровождать кого-то и мило общаться, а заниматься интимными услугами. Среди пострадавших, в том числе были и несовершеннолетние. Отступить было практически невозможно.

«За отказ работать нас избивали, пичкали наркотиками и ставили на счетчик. Чтобы совсем выйти из этого бизнеса, девочкам нужно было платить Власову от 30 до 100 тысяч рублей», — рассказала одна из жертв.

Власов: от грабителя до сутенёра


Власов начал свой криминальный путь ещё в юности. В возрасте 18-19 лет он совершил серию разбойных нападений и в 2006 году был осуждён на 6 лет. Однако уже в 2009 Власов вышел на свободу, отсидев в колонии всего половину срока.

В 2015 году мужчина стал основателем сети сексуальных услуг. Вместе со своей девушкой, которая за год до этого освободилась из заключения, он открыл первый бордель. Его спутница в социальных сетях искала девушек для работы в «офисе».

«Подельники Власова не отпускали девушек, даже если те были несовершеннолетними и даже школьницами. Преступники считали это нормой. Зная, что сбежать не удастся, а в правоохранительных органах у главаря банды якобы есть связи, многие жертвы мирились со своим положением и продолжали работать по собственной воле», — рассказал «КП»-«Иркутск» следователь по особо важным делам СУ СКР по Иркутской области Владимир Дыленов.

Когда бизнес начал развиваться, Власов начал расширять свою команду. Он набрал сотрудников из бывших заключенных, осуждённых за грабежи и разбои, а также из своих друзей и родственников.

Обязанности внутри группы были чётко распределены: администраторы занимались размещением объявлений в соцсетях с предложением о наборе девушек «в офис», а затем принимали заказы и распределяли их по конкретным задачам. Водители же обеспечивали доставку девушек в сауны и квартиры, где они должны были оказывать свои услуги.

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

«Крыша» 90-х


Власов быстро добился успеха в бизнесе и вскоре создал четыре фирмы. Однако этого ему показалось недостаточно, и он взял под контроль несколько иркутских борделей. Схема его работы напоминала методы криминальных авторитетов 90-х годов: он стал принуждать к сотрудничеству руководителей фирм, предоставляющих секс-услуги, гарантируя им защиту и поддержку, которые он называл «крышеванием».

Мужчина установил жёсткий контроль над рынком сексуальных услуг в Иркутске, введя минимальные тарифы и запрещая демпинг. Он контролировал работу фирм, предоставляющих услуги в саунах, и решал, куда могут выезжать их сотрудники, фактически монополизируя этот бизнес в регионе.

«Это действительно напоминает 90-е. Он встречался с руководителями фирм и говорил, что они теперь будут "под ним". Суммы, которые получал, также определял сам. Без личного согласия Власова девушка даже не могла перейти от одного сутенера к другому. Сколько всего женщин работало на него, сказать сложно. Только в одной из его фирм числились 30 проституток», — рассказала «КП»-«Иркутск» следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию ОВД СУ СК РФ по Иркутской области Ольга Аксаментова.

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Побег в Таиланд


За несколько лет через сеть интим-услуг прошло около 1500 девушек. Однако только одна из них обратилась в правоохранительные органы. Её заявление стало поводом для возбуждения уголовного дела.

Власов привлек внимание полиции в начале 2019 года. Почувствовав угрозу, он сбежал в Таиланд вместе с помощником Константином Барановым. В течение месяца в городе начали задерживать его подчинённых, а за год правоохранители арестовали 21 человека из преступной группировки. Среди них оказалась и девушка Алексея.

Баранов, в отличие от Власова, вернулся в Иркутск в феврале 2020 года и добровольно сдался полиции. На допросе, скрывая лицо под капюшоном, он признался, что помогал организовывать боссу интимную империю в Иркутске.

Фото: istockphoto / choochart choochaikupt

Задержание иркутского сутенёра


15 января 2021 года следователи узнали, что Власов, который находился в международном розыске, был задержан в Батуми (Грузия).

Его арестовали и вскоре против него были возбуждены уголовные дела по нескольким статьям, включая «Организация занятия проституцией», «Вовлечение несовершеннолетних в проституцию» и «Создание преступного сообщества».

3 декабря 2024 года Власову вынесли приговор: его лишили свободы на 13 лет и 6 месяцев.

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В Мытищах росгвардейцы помогли вернуть на дорогу занесённую в кювет машину
15 января 2025, 12:57

Автомобиль, который занесло в кювет на дороге в городском округе Мытищи, вернули на проезжую часть сотрудники вневедомственной охраны прапорщик полиции Владимир Томилко и сержант полиции Артем Хромов, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«Когда правоохранители патрулировали улицы округа Мытищи, они заметили на обочине легковой автомобиль и остановились, чтобы помочь водителю. За рулём оказалась женщина, а в салоне — девочка-пассажирка. Женщина рассказала, что из-за гололедицы не справилась с управлением. Машину вынесло на встречную полосу и унесло в кювет», — говорится в сообщении.
Правоохранители вытащили автомобиль на проезжую часть. Женщина поблагодарила их за неравнодушие и помощь.

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#водитель
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В Подмосковье спасли застрявшего в голубятне ястреба
15 января 2025, 12:39

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Ястреба, который застрял в голубятне, освободили работники Мособлпожспаса, инцидент произошёл в посёлке Октября Богородского округа, сообщает пресс-служба ведомства.
Пернатый хищник в поисках лёгкой добычи протиснулся в одну из секций клетки, а вот выбраться самостоятельно не смог. Леток — отверстие, через которое вылетают голуби — оказался слишком узким для ястреба. Хищник принялся метаться по клетке в поисках выхода, тогда его заметили люди и вызвали спасателей.

«Прибыв на место, спасатели поднялись на крышу, находящуюся на пятиметровой высоте, сняли одну из металлических решёток и, постукивая по крыше, направили ястреба к выходу. Обнаружив свободный путь, ястреб немедленно улетел», — говорится в сообщении.
Отмечается, что голуби от попытки нападения не пострадали.

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#богородский городской округ
#птица
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#мособлпожспас
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Названа пятёрка случаев крупнейших в Подмосковье мошенничеств за 2024 год
15 января 2025, 12:13

Фото: iStock / ajr_images

В Подмосковье в прошедшем году было зафиксировано пять крупных мошенничеств. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
В Черноголовке девушку обманули на 39 339 780 рублей. Злоумышленники представились сотрудниками МТС, Госуслуг, Росфинмониторинга и ФСБ. Они убедили жертву перевести им 1,5 млн рублей, а затем передать три слитка золота весом по килограмму каждый, дорогостоящие золотые часы и 100 тыс. евро наличными.

Жительница города Щёлково под Новый год потеряла 17 992 416 рублей. Женщине позвонили мнимые «сотрудники ФСБ» и убедили пострадавшую снять деньги со всех счетов. Для безопасности она должна была передать их курьеру.

Подольская пенсионерка перевела мошенникам 17 776 000 рублей. Представившись сотрудниками ФСБ, мошенники убедили женщину снять со счетов деньги и перевести на предоставленные ими счета.

Преподаватель из Мытищ лишился 16 913 749 рублей. На сей раз аферисты представились сотрудниками Центробанка и ФСБ. Они уговорили мужчину снять денежные средства со счетов в разных банках и продать автомобиль «Мерседес Бенц».

Индивидуального предпринимателя из Сергиева-Посада обманули на 15 975 600 рублей. Мужчина ответил звонок от лжесотрудников ФСБ, которые сообщили, что необходимо перевести им деньги на предоставленный счёт.

Как отметили в ГУРБ, по всем преступлениям возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве.

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