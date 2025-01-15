Стрельба в рязанской школе: подросток выстрели в голову товарищу из травмата

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Подросток выстрелил в голову товарища из травматического пистолета в школе №47 в Московском районе Рязани, пишет Mash.
Оказалось, что подросток купил пистолет на маркетплейсе всего за 400 рублей и принёс его с собой на урок. На перемене восьмиклассники решили проверить, работает ли оружие. Тогда 14-летний Кирилл выстрелил в затылок Давиду.
Пострадавшего экстренно доставили с травмой головы в детскую клиническую больницу в микрорайоне Канищево. По предварительным данным, у подростка сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма и гематома затылочной области.
В школе уже организовали служебную проверку с участием управления надзора и контроля министерства образования Рязанской области. Также проверяют обеспечение безопасности во всех школах региона.
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Пострадавшего экстренно доставили с травмой головы в детскую клиническую больницу в микрорайоне Канищево. По предварительным данным, у подростка сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма и гематома затылочной области.
В школе уже организовали служебную проверку с участием управления надзора и контроля министерства образования Рязанской области. Также проверяют обеспечение безопасности во всех школах региона.
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Элина Позднякова