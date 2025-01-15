В Подмосковье вычислили маньяка, 22 года назад убившего четырёх девушек

Фото: пресс-служба ГСУ СКР РФ по МО
В Московской области раскрыта серия убийств молодых девушек, совершённых 22 года назад. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
Арестован 50-летний житель Новосибирской области. Ему предъявили обвинение в убийствах четырёх девушек на территории Подмосковья. По данным следствия, в 2002 году, находясь в Московском регионе на обучении, мужчина совершил убийства, сопряжённые с изнасилованием. Он нападал на девушек в темноте и лишал возможности оказать сопротивление. После этого он насиловал их, а затем убивал.
Долгие годы убийства оставались нераскрытыми. Однако в июле 2024-го изучение архивных уголовных дел о нераскрытых убийствах начала рабочая группа из подмосковные следователей и криминалистов, а также сотрудников МВД России. Группа установила признак серийности и решила исследовать вещественные доказательства.
В результате установлены биологические образцы ранее судимого жителя Новосибирской области, что стало основанием для возобновления расследования и задержания маньяка.
На допросе тот подтвердил свою причастность к убийствам, подробно рассказав обо всём в деталях. Сейчас обвиняемого проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Москвы, Подмосковья и других регионов.
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«Одной из жертв стала абитуриентка московского колледжа, которую он убил в лесопарке Подольска. Второе и третье нападения были совершены в один день в центральном городском парке Пушкина. Четвёртое убийство произошло у студенческого общежития в Химках. Преступник напал на студентку Московского государственного института культуры из Перу. После убийства иностранки обвиняемый вернулся в Новосибирскую область», – рассказали в пресс-службе.
Долгие годы убийства оставались нераскрытыми. Однако в июле 2024-го изучение архивных уголовных дел о нераскрытых убийствах начала рабочая группа из подмосковные следователей и криминалистов, а также сотрудников МВД России. Группа установила признак серийности и решила исследовать вещественные доказательства.
В результате установлены биологические образцы ранее судимого жителя Новосибирской области, что стало основанием для возобновления расследования и задержания маньяка.
На допросе тот подтвердил свою причастность к убийствам, подробно рассказав обо всём в деталях. Сейчас обвиняемого проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Москвы, Подмосковья и других регионов.
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Лора Луганская