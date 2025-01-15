В Подмосковье поймали велосипедного вора

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Жителя Электростали, подозреваемого в краже велосипедов на территории городского округа Балашиха, задержали подмосковные полицейские, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«С заявлением о пропаже велосипеда в полицию обратилась жительница балашихинского микрорайона Железнодорожный. Сумма ущерба составила 23 тысячи рублей. Полицейские задержали подозреваемого в краже этого имущества, а также установили его причастность к совершению ещё одного аналогичного преступления в округе Балашиха», — говорится в сообщении.Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде.
Ранее сообщалось, что Щёлковская городская прокуратура добилась в судебном порядке признания недействительным договора купли-продажи квартиры инвалида.
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