СК установил сотню напавших на Ингушетию боевиков из банды Басаева

Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ
Следователи установили 131 боевика из банды Шамиля Басаева, участвовали в нападении на Ингушетию в 2004 году. 68 из них уже осуждены за свои преступления, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
«Установлено, что Басаевым был сформирован состав участников нападения численностью до 300 человек из числа жителей Чеченской и Кабардино-Балкарской республик, республики Ингушетия и других субъектов РФ, а также иностранных наемников», – сказали в ведомстве.В ночь с 21 на 22 июня 2004 года банда террористов под руководством Шамиля Басаева напала на сотрудников правоохранительных органов, военных, а также простых граждан Ингушетии. В результате погибли 78 человек, 113 получили ранения различной степени тяжести.
Террориста Шамиля Басаева уничтожили российские силовики во время спецоперации в Ингушетии в 2006 году. Ликвидированный чеченский сепаратист причастен к теракту в Буденновске и другим преступлениям.
Ранее стало известно, что ФСБ задержала двух участников банды Басаева, причастных к нападению на российских военных в октябре 1999 года. Фигуранты обвиняются по статьям «Бандитизм», «Вооруженный мятеж», а также «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».
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Никита Иванов