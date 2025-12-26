Участник банды Шамиля Басаева напал на надзирателя из-за молитвенного коврика
Заключенный в Петербурге стал фигурантом нового уголовного дела после конфликта с сотрудником исправительного учреждения. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в официальном Telegram-канале.
По данным ведомства, при осужденном оказался молитвенный коврик, хранение которого запрещено правилами. Когда младший инспектор группы надзора попытался изъять предмет, мужчина ударил его кулаком в грудь.
После инцидента в отношении фигуранта возбудили уголовное дело, вину он не признал. По совокупности приговоров суд назначил ему шесть лет колонии строгого режима. На тот момент он уже отбывал пятилетний срок по другому делу.
Как пишет «Фонтанка», осужденный имеет отношение к банде Шамиля Басаева. В 2013 году его приговорили к 14 годам лишения свободы.
Читайте также: