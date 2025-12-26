Участник банды Шамиля Басаева напал на надзирателя из-за молитвенного коврика

26 декабря 2025, 18:09

В Петербурге осужденный нанес удар надзирателю из-за молитвенного коврика

Фото: istockphoto/Rawf8

Заключенный в Петербурге стал фигурантом нового уголовного дела после конфликта с сотрудником исправительного учреждения. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в официальном Telegram-канале.