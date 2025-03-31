«Тонкие стены»: Девушка так вопила во время секса, что соседи вызвали ей спасателей

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В Китае соседи вызвали спасателей, услышав громкие крики женщины из квартиры, которые они приняли за мольбы о помощи. Решили, что ее бьют. Однако настоящая причина «шума» оказалась совсем иной, пишет «Лента дня».
По прибытии пожарные начали вскрывать дверь, торопясь помочь «жертве». Однако их встретил полуобнаженный мужчина, за которым вышла растрепанная девушка. Как выяснилось, пара просто занималась сексом, не подозревая, что их страсть спровоцировала тревогу.
Инцидент произошел в многоквартирном доме. Скорее всего, стены в постройке были слишком тонкими, а девушка забылась и перестала сдерживать свой голос.
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Инцидент произошел в многоквартирном доме. Скорее всего, стены в постройке были слишком тонкими, а девушка забылась и перестала сдерживать свой голос.
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Мария Моисеева