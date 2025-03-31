Стали известны новые подробности стрельбы в Мурманске

Видео: Telegram-канал СУ СК России по Мурманской области
В Мурманске после стрельбы возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Стрелок, получивший тяжелые ранения при задержании, обезврежен. Перед задержанием он начал стрелять по экипажу ППС, передает пресс-служба СК.
Движение по Кольскому проспекту, ранее перекрытому, восстановлено. На месте изъяты два единицы огнестрельного оружия.
Ранее сообщалось, что неизвестный устроил стрельбу с крыши 14-этажного здания, заблокировав вход колючей проволокой. Оказалось, что стрелком являлся местный житель 1981 года рождения.
Также в соцсетях писали о нескольких пострадавших и раненых людях.
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Ранее сообщалось, что неизвестный устроил стрельбу с крыши 14-этажного здания, заблокировав вход колючей проволокой. Оказалось, что стрелком являлся местный житель 1981 года рождения.
Также в соцсетях писали о нескольких пострадавших и раненых людях.
«Установлено, что в вечернее время 30 марта 2025 года находящийся на крыше дома 10 по проспекту Кольскому в Мурманске мужчина открыл стрельбу по экипажу ППС. (...) Пострадавших нет», — указали, в свою очередь, в Telegram-канале «СУ СК России по Мурманской области».Читайте также:
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Мария Моисеева