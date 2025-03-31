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Стали известны новые подробности стрельбы в Мурманске

СК: Стрелок в Мурманске был местным жителем, он открыл огонь по экипажу ППС

Видео: Telegram-канал СУ СК России по Мурманской области

В Мурманске после стрельбы возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Стрелок, получивший тяжелые ранения при задержании, обезврежен. Перед задержанием он начал стрелять по экипажу ППС, передает пресс-служба СК.
Движение по Кольскому проспекту, ранее перекрытому, восстановлено. На месте изъяты два единицы огнестрельного оружия.

Ранее сообщалось, что неизвестный устроил стрельбу с крыши 14-этажного здания, заблокировав вход колючей проволокой. Оказалось, что стрелком являлся местный житель 1981 года рождения.

Также в соцсетях писали о нескольких пострадавших и раненых людях.

«Установлено, что в вечернее время 30 марта 2025 года находящийся на крыше дома 10 по проспекту Кольскому в Мурманске мужчина открыл стрельбу по экипажу ППС. (...) Пострадавших нет», — указали, в свою очередь, в Telegram-канале «СУ СК России по Мурманской области».
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31 марта 2025, 00:57

Фото: iStock/BengtHultqvist

В Китае соседи вызвали спасателей, услышав громкие крики женщины из квартиры, которые они приняли за мольбы о помощи. Решили, что ее бьют. Однако настоящая причина «шума» оказалась совсем иной, пишет «Лента дня».
По прибытии пожарные начали вскрывать дверь, торопясь помочь «жертве». Однако их встретил полуобнаженный мужчина, за которым вышла растрепанная девушка. Как выяснилось, пара просто занималась сексом, не подозревая, что их страсть спровоцировала тревогу.

Инцидент произошел в многоквартирном доме. Скорее всего, стены в постройке были слишком тонкими, а девушка забылась и перестала сдерживать свой голос.

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Стрелка в Мурманске нейтрализовали и показали кадры с места происшествия
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Тела российских школьниц нашли под окнами многоэтажки
Mash: В Волгограде под окнами многоэтажного дома нашли тела двух школьниц
31 марта 2025, 00:22

Фото: iStock/gorodenkoff

В Волгограде под окнами многоэтажного дома на улице 64-й Армии обнаружили тела двух девушек-подростков. По данным Telegram-канала Mash, погибшим было 15 и 16 лет.
Отмечается, что погибшие школьницы держались за руки. Детали их смерти неизвестны.

На месте происшествия работают экстренные службы и правоохранительные органы. Силовики опрашивают местных жителей, пытаясь установить обстоятельства и мотивы трагедии.

Ранее сообщалось, что в Мурманске прозвучало 15-20 выстрелов. Неизвестный открыл стрельбу с крыши многоэтажного дома №10 на Кольском проспекте. Предварительно, несколько человек были ранены.

Сотрудники мурманского СОБР «Росомаха» и ОМОН «Медведь» Росгвардии уже нейтрализовали стрелка, заодно показав кадры с места происшествия.

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Стрелка в Мурманске нейтрализовали и показали кадры с места происшествия
Росгвардия нейтрализовала стрелка в Мурманске и показала кадры операции
31 марта 2025, 00:07

Нейтрализация стрелка в Мурманске (Фото: кадр видео Telegram Северо-Западного округа Росгвардии)

Сотрудники мурманского СОБР «Росомаха» и ОМОН «Медведь» Росгвардии нейтрализовали стрелка, открывшего огонь на крыше многоэтажного дома в Мурманске. Об этом написала пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии, публикуя кадры с места происшествия.
Ранее сообщалось, что в Мурманске прозвучало 15-20 выстрелов. Неизвестный открыл стрельбу с крыши многоэтажного дома №10 на Кольском проспекте. Различные видео с места события разлетелись по Сети.

Нейтрализация стрелка в Мурманске (Фото: кадр видео Telegram Северо-Западного округа Росгвардии)

Спецподразделения быстро начали попытки по нейтрализации стрелка. Уточнялось, что виновник происшествия забаррикадировался на крыше здания, заблокировав люки, ведущие наверх. Доступ на крышу был возможен только по отвесной лестнице, так как оба выхода перекрыты.

Операция по штурму заняла около 20 минут: силовики проникли на крышу и ликвидировали злоумышленника. Мотивы его действий пока не установлены, их выяснил следствие.

Нейтрализация стрелка в Мурманске (Фото: кадр видео Telegram Северо-Западного округа Росгвардии)

Днем 30 марта «Радио 1» передавало, что в Москве блогер-художник выкинул кота из окна из-за проигрыша футбольной команды.

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#стрельба
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Несколько человек получили ранения из-за стрельбы с крыши в Мурманске
SHOT: Несколько человек получили ранения после стрельбы неизвестного в Мурманске
30 марта 2025, 23:25

Фото: iStock/:Siriporn Lin

В результате стрельбы в Мурманске, предварительно, ранены несколько человек. По данным Telegram-канала SHOT, силовики не могут попасть на крышу многоэтажки, потому что стрелок перекрыл к себе проход.
Ранее сообщалось, что в Мурманске прозвучало 15-20 выстрелов. Неизвестный открыл стрельбу с крыши многоэтажного дома №10 на Кольском проспекте. Различные видео с места события разлетелись по Сети, спецподразделения уже начали операцию по нейтрализации стрелка.

Telegram-канал Baza уточняет, что у неизвестного в руках два ружья.



Виновник происшествия забаррикадировался на крыше многоэтажного общежития, заблокировав люки, ведущие наверх.

Как сообщают местные жители, доступ на крышу возможен только по отвесной лестнице, так как оба выхода перекрыты. Последние выстрелы были слышны примерно за 10 минут до публикации информации.

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#дома
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В Мурманске неизвестный ​открыл стрельбу с крыши
В Мурманске неизвестный стреляет с многоэтажки, полиция пытается его нейтрализовать
30 марта 2025, 23:14

Фото: iStock/Vitalii Puzankov

В Мурманске прозвучало 15-20 выстрелов. Неизвестный открыл стрельбу с крыши многоэтажного дома №10 на Кольском проспекте. Различные видео с места события разлетелись по Сети, спецподразделения уже начали операцию по нейтрализации стрелка.
В данный момент введен план «Загорск».

По данным местных СМИ и различных Telegram-каналов, неизвестный ведет стрельбу по окнам квартир и целенаправленно атакует сотрудников правоохранительных органов.

Под обстрел попадают и машины. Окрестности — улицы Пономарёва и Кольский проспект — перекрыты, данные о пострадавших отсутствуют. Глава региона Чибис призвал всех «погасить свет, отойти от окон и не рисковать ради видео».



На выкладываемых в интернет клипах слышны звуки стрельбы, показаны последствия попадания по машинам. На одном также можно увидеть нечеткую фигуру виновника происшествия.



Мотивы стрелка неизвестны, никаких требований он пока не выдвигал.

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