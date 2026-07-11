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Певца Александра Добрынина увезли в больницу в Москве

«Известия»: Певцу Александру Добрынину понадобилась госпитализация
Фото: istockphoto/maxim4e4ek

В Москве 69-летнего певца Александра Добрынина, известного по шлягеру «Розовые розы», срочно доставили в больницу. Артист поступил в медучреждение без сознания, сообщается 11 июля.



Как стало известно «Известиям», в настоящее время врачи борются за его здоровье и оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Обстоятельства и причины произошедшего уточняются.

Александр Добрынин обрел всесоюзную славу как солист легендарного ВИА «Веселые ребята». Пик его популярности пришелся на конец 1980-х годов, когда прозвучала его знаменитая композиция «Розовые розы».

Ранее дирижера Валерия Гергиева госпитализировали в Москве. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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