Певца Александра Добрынина увезли в больницу в Москве
В Москве 69-летнего певца Александра Добрынина, известного по шлягеру «Розовые розы», срочно доставили в больницу. Артист поступил в медучреждение без сознания, сообщается 11 июля.
Как стало известно «Известиям», в настоящее время врачи борются за его здоровье и оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Обстоятельства и причины произошедшего уточняются.
Александр Добрынин обрел всесоюзную славу как солист легендарного ВИА «Веселые ребята». Пик его популярности пришелся на конец 1980-х годов, когда прозвучала его знаменитая композиция «Розовые розы».
Ранее дирижера Валерия Гергиева госпитализировали в Москве. Подробности в нашем материале.
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