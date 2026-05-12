Двухдневные поиски утонувшего в Новосибирской области мальчика дали результат
В Карасукском районе во время купания в водоеме погиб ребенок. Об этом на оперативном совещании с губернатором Новосибирской области заявил начальник ГУ МЧС России по региону Виктор Орлов.
По информации пресс‑службы ведомства, четверо подростков купались возле моста через реку Карасук. Один из ребят глубоко нырнул и не смог выплыть. Остальные подростки незамедлительно сообщили о случившемся.
Спасатели незамедлительно приступили к поискам. В первый вечер обследовали акваторию реки с помощью специальных инструментов для поисковых работ на глубине и дне водоёмов, но обнаружить утонувшего мальчика не удалось. Поисковая операция продолжалась двое суток.
Тело ребенка нашли на следующий день после начала поисков. Его передали сотрудникам полиции, сейчас по факту происшествия проводится проверка.
