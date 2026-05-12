Семилетнего ребенка госпитализировали после аварии в Красноярском крае
В Боготольском округе Красноярского края произошло ДТП с участием семьи, которая возвращалась с отдыха. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.
Инцидент случился 11 мая на втором километре автодороги Тюхтет — Новомитрополька. Автомобиль LADA под управлением 41-летнего водителя следовал со стороны деревни Ларневка. По неустановленным причинам мужчина не справился с управлением, после чего машина съехала с проезжей части в правый кювет и опрокинулась.
В результате аварии пострадали два пассажира. Семилетнего ребенка, находившегося в автокресле, госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Также в ДТП пострадала женщина, которая находилась на заднем пассажирском сиденье.
