Житель ЮАР заподозрил свою мать в колдовстве и обезглавил ее
Суд в ЮАР приговорил 47‑летнего мужчину к 20 годам лишения свободы за жестокое убийство собственной матери. Помимо тюремного срока, осужденному пожизненно запретили владеть оружием.
Как сообщает издание IOL, трагедия случилась в июле 2025 года в поселении Кака Локейшн. Семья готовилась провести традиционную церемонию, когда злоумышленник приехал в родовое поместье. Во время застолья между ним и его 68‑летней матерью возник конфликт.
По словам представителя полиции Йолисы Мголоделы, осужденный по имени Ндеси в момент преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Он начал обвинять мать в колдовстве, после чего достал нож и нанес ей смертельные ранения. После этого мужчина обезглавил жертву.
Правоохранители оперативно задержали преступника. В ходе судебного разбирательства его признали виновным не только в убийстве, но и в распространении ложных обвинений.
