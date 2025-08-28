Двухлетнего ребёнка ударило током в Ленобласти
В Ленинградской области двухлетнего мальчика ударило током. Об этом сообщает издание MK-lenobl.
Инцидент произошёл вечером 27 августа в квартире в посёлке Кирпичное Выборгского района. По данным следствия, ребёнок взял провод от ночника и вставил его в розетку. В этот момент родители не следили за сыном.
Маленького пострадавшего оперативно доставили в больницу, где ему оказали необходимую помощь. Сейчас угрозы жизни и здоровью ребёнка нет.
Областной Следственный комитет отмечает, что подобные инциденты с детьми происходят преимущественно из-за невнимательности родителей и призывает взрослых следить за малышами и соблюдать меры безопасности дома.
