Двухлетнего ребёнка ударило током в Ленобласти

Фото: iStock/Anna Derzhina

В Ленинградской области двухлетнего мальчика ударило током. Об этом сообщает издание MK-lenobl.



Инцидент произошёл вечером 27 августа в квартире в посёлке Кирпичное Выборгского района. По данным следствия, ребёнок взял провод от ночника и вставил его в розетку. В этот момент родители не следили за сыном.

Маленького пострадавшего оперативно доставили в больницу, где ему оказали необходимую помощь. Сейчас угрозы жизни и здоровью ребёнка нет.

Областной Следственный комитет отмечает, что подобные инциденты с детьми происходят преимущественно из-за невнимательности родителей и призывает взрослых следить за малышами и соблюдать меры безопасности дома.

Анастасия Чинкова

