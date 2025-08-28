В России возбудили первое уголовное дело за последствия самовыгула собаки

28 августа 2025, 11:52

Фото: iStock/Tatyana Consaul

В Мурманской области сотрудники МВД России возбудили первое в стране уголовное дело, связанное с последствиями самовыгула собаки без поводка и намордника. Об этом сообщает издание «Мурманский вестник».