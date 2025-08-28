В России возбудили первое уголовное дело за последствия самовыгула собаки
В Мурманской области сотрудники МВД России возбудили первое в стране уголовное дело, связанное с последствиями самовыгула собаки без поводка и намордника. Об этом сообщает издание «Мурманский вестник».
Отмечается, что доберман сбил с ног 80-летнюю пенсионерку, которая получила серьёзные травмы. Судебно-медицинская экспертиза квалифицировала повреждения как тяжкий вред здоровью.
В отношении хозяина собаки возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Следствие продолжается.
Данная статья предполагает наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей, обязательных работ на срок до 480 часов или исправительных работ сроком до двух лет. Также возможно лишение свободы до трёх лет или арест до шести месяцев.
