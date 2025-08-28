В Приамурье поезд снёс легковушку на переезде
В Приамурье на регулируемом железнодорожном переезде Забайкальской железной дороги произошло трагическое ДТП. Поезд столкнулся с автомобилем, водитель которого погиб на месте.
Как сообщает информагентство «Порт Амур», машинист поезда заметил препятствие и активировал экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. Несмотря на инцидент, пассажиры и сотрудники поезда медицинской помощи не потребовали.
По предварительным данным, водитель автомобиля скончался в результате полученных травм.
Причины и обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются.
Читайте также: