В Приамурье поезд снёс легковушку на переезде

Фото: iStock/fortton

В Приамурье на регулируемом железнодорожном переезде Забайкальской железной дороги произошло трагическое ДТП. Поезд столкнулся с автомобилем, водитель которого погиб на месте.



Как сообщает информагентство «Порт Амур», машинист поезда заметил препятствие и активировал экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. Несмотря на инцидент, пассажиры и сотрудники поезда медицинской помощи не потребовали.

По предварительным данным, водитель автомобиля скончался в результате полученных травм.

Причины и обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются.

Анастасия Чинкова

