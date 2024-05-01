Двухлетний мальчик погиб после падения из окна седьмого этажа в Москве

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В Москве двухлетний мальчик умер после падения из окна седьмого этажа.
Об этом заявили в Telegram-канале прокуратуры столицы. Все случилось на улице Корнейчука. По предварительной информации, мать ребенка была в квартире, но ненадолго отвлеклась.
Как сообщили в ведомстве, сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, а также ход и результаты проверки, проводимой по факту случившегося.
В прокуратуре настоятельно просят родителей оградить маленьких детей от окон. Кроме этого, по данным силового ведомства, во избежании подобных трагедий не стоит оставлять несовершеннолетних без присмотра.
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Как сообщили в ведомстве, сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, а также ход и результаты проверки, проводимой по факту случившегося.
В прокуратуре настоятельно просят родителей оградить маленьких детей от окон. Кроме этого, по данным силового ведомства, во избежании подобных трагедий не стоит оставлять несовершеннолетних без присмотра.
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Алёна Самарева