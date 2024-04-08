Утопающую в Неве 20-летнюю россиянку спас прохожий

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Прохожий заметил утопающую в Неве молодую девушку и незамедлительно позвонил в экстренные службы, сообщает Фонтанка.
Все случилось у Литейного моста в Санкт-Петербурге. Прохожий увидел в воде девушку с рюкзаком, которую стремительно уносило течением. Он сразу вызвал экстренные службы.
Выяснилось, что девушке 20 лет, она из Рязани. Сейчас пострадавшая находится в Мариинской больнице с переохлаждением и резаными ранами.
Ее состояние оценивается как среднетяжелое. Врачи оказывают девушке всю необходимую помощь. По факту случившегося следователи проведут проверку. Мотивы девушки будут установлены позже.
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Выяснилось, что девушке 20 лет, она из Рязани. Сейчас пострадавшая находится в Мариинской больнице с переохлаждением и резаными ранами.
Ее состояние оценивается как среднетяжелое. Врачи оказывают девушке всю необходимую помощь. По факту случившегося следователи проведут проверку. Мотивы девушки будут установлены позже.
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Алёна Самарева