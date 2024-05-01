В Москве шестилетний ребёнок спас впавшую в кому мать

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Шестилетний ребёнок в Москве спас мать, которая впала в состояние комы. Он сумел самостоятельно вызвать ей скорую помощь.
Малыш заметил, что маме стало плохо, быстро сориентировался и набрал номер скорой помощи, сообщают «Известия». Подъехавшие медики с изумлением увидели в квартире только маленького мальчика, который их и вызвал. В квартире находился ещё один ребёнок, которому четыре года. Сейчас с ними работают медики и психологи.
Их 42-летнюю мать доставили в медицинское учреждение, сейчас она находится под наблюдением врачей, её жизни ничто не угрожает. Таким образом, маленький мальчик, своевременно вызвав скорую помощь, спас жизнь своей матери. Причина, по которой женщина впала в кому, пока неизвестна.
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Александр Бойцов