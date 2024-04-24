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Мужчина спас запертую на балконе внуком пенсионерку

24 апреля 2024, 10:56
Фото: iStock/Andrii Hibelchuk

Фото: iStock/Andrii Hibelchuk

Мужчина спас пожилую женщину, которую запер на балконе маленький внук.
Оказалось, что пожилую женщину случайно запер на балконе маленький внук, а открыть дверь самостоятельно ребёнок не смог. При этом вскрывать входную дверь не стали, чтобы не напугать малыша. На помощь пришёл работающий в здании главный инженер управляющей компании, который ранее работал в сфере промышленного альпинизма.

«Я не мог слышать плач ребёнка. Я видел в окно, как он не отходил от бабушки, смотрел на неё и рыдал», — рассказал он в беседе с RT.



Мужчине не сразу удалось попасть на балкон для спасения пенсионерки. Первые две попытки оказались безуспешными. Однако в итоге мужчине удалось выдавить окно, используя отвёртку, после чего удалось открыть дверь изнутри.

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Стало известно, кого арестовали вместе с замминистра обороны РФ
Арестован близкий друг замминистра обороны РФ Бородин
24 апреля 2024, 10:17

Фото: iStock/gorodenkoff

По делу заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова арестован на два месяца его близкий товарищ Сергей Бородин. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
Согласно сообщению, Бородин отправлен в СИЗО на два месяца. Ему также предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Следствие считает, что Бородин, будучи близким другом Иванова, который курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов Министерства обороны, вступили в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки.

Напомним, замминистра обороны России Тимура Иванова арестовали по делу о взяточничестве. Решение вынес Басманный суд Москвы. Отмечается, что Иванов будет находиться под стражей 2 месяца, до 23 июня текущего года. Ему предъявлено обвинение по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Иванову грозит до пятнадцати лет тюремного заключения.

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#суд
#обвинение
#следствие
#сизо
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Басманный суд Москвы арестовал заммнистра обороны Тимура Иванова
Суд арестовал замминистра обороны Тимура Иванова по делу о взяточничестве
24 апреля 2024, 09:47

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Замминистра обороны России Тимура Иванова арестовали по делу о взяточничестве. Решение вынес Басманный суд Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что Иванов будет находиться под стражей 2 месяца, до 23 июня текущего года. Ему предъявлено обвинение по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Иванову грозит до пятнадцати лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что вместе с замминистра обороны России Тимуром Ивановым также задержали ещё несколько человек, которые были причастны к передаче денег в «сложной цепочке посредников».

Напомним, заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов был задержан по подозрению в совершении преступления, связанного с получением взятки. Информацию об этом 23 апреля опубликовала пресс-службе Следственный комитет Российской Федерации.

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#суд
#арест
#минобороны рф
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Как прошло задержание Цакаева: Угрозы изнасилования, драка силовиков и розыск Интерпола
Был пьян и угрожал изнасилованием: Появились подробности задержания Цакаева
24 апреля 2024, 09:25

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

14 апреля на дагестанском контрольно-пропускном пункте «Герзель» задержали начальника Главного управления МЧС России по Чеченской Республике Алихана Цакаева.
О новых подробностях, связанных с резонансным задержанием чеченского чиновника, расскажет редакция «Радио 1».

Задержание Цакаева


Видеоролик с задержанием Цакаева, который сразу стал вирусным и разлетелся по сети, попал в интернет через три дня после задержания, 17 апреля. Сообщалось, что Цакаев нарушил правила дорожного движения, вылетев на встречную полосу. Он отказался остановиться по требованию правоохранителей, которые дежурили на КПП «Герзельский мост» в Дагестане.

Сотрудникам КПП всё же удалось остановить автомобиль Цакаева принудительно, однако, даже после задержания чеченский министр продолжил вести себя агрессивно, и даже попытался сбить полицейских, резко нажав на газ.

По предварительной информации, в момент задержания Цакаев был пьян, а автомобиль, которым он управлял, находится в розыске Интерпола Канады.

Росгвардия Чечни


Цакаева силой вытащили из автомобиля и доставили в помещение федерального контрольно-пропускного пункта (ФКПП). Там задержанный продолжил вести себя агрессивно, оскорблял сотрудников полиции, дрался с ними и угрожал изнасилованием. Сообщалось, что 26-летнему старшему сержанту он попал ногой в живот, а 33-летнего старшего лейтенанта, командированного из Новосибирска, Цакаев ударил ногой по колену.

Спустя некоторое время на ФКПП прибыли сотрудники ДПС по Чечне. Они вели себя вежливо и просили передать им задержанного. Однако, позже в здание ворвались вооружённые люди. Предположительно, это были сотрудники чеченской Росгвардии. Очевидцы рассказывают, что чеченские спецназовцы угрожали применить насилие. Они увели Цакаева, который в этот же момент пообещал поставить задержавших его полицейских на колени. Тогда «ахматовцы» несколько раз ударили одного из сотрудников полиции, посадили главу чеченского управления МЧС в машину и уехали вместе с ним.

За Цакаева заступился Рамзан Кадыров


После резонансных новостей о задержании Цакаева, за него вступился глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. В своём Telegram-канале он написал, что никаких грубых нарушений министр не совершал. Он назвал задержание Цакаева «постыдной провокацией», а также заявил, что «когда нападавшие выяснили, что дело имеют с генералом, имеющим ряд боевых заслуг и наград, то трусливо разбежались».

Кадыров также обратился к руководству Дагестана и призвал наказать виновных в задержании Цакаева силовиков.

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#чечня
#дагестан
#рамзан кадыров
#мчс
#росгвардия
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В Рязанской области автобус попал в ДТП, один человек погиб
Водитель погиб, 13 пассажиров пострадали в ДТП с автобусом в Рязанской области
24 апреля 2024, 09:19

Фото: iStock/Anton Novikov

Один человек погиб, тринадцать пострадали в результате столкновения автобуса и грузового автомобиля в Рязанской области. Об этом сообщило УМВД по региону в своем Telegram-канале.
Авария произошла в 4:20 мск на 300-м километре автодороги федерального значения Р-22 «Каспий». Столкнулись автобус, который выполнял рейс «Астрахань-Москва», и грузовой автомобиль «МАН».

Водитель автобуса скончался в больнице. 13 человек получили травмы различной степени тяжести, среди которых водитель грузового автомобиля и 12 пассажиров автобуса.

Среди пострадавших детей нет, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Саратове произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием трёх легковых автомобилей и городского автобуса. В результате серьёзные травмы получили четыре человека.

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Выросло число пострадавших в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Подмосковье
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#грузовик
#дтп
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#рязанская область
#погибший
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В Подмосковье у иностранца нашли пистолеты, патроны и глушитель
24 апреля 2024, 09:12

Фото: iStock/Anton Novikov

30-летнего приезжего из ближнего зарубежья задержали в подмосковном городе Видное по подозрению в незаконном хранении оружия, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
«При обыске в квартире сожительницы задержанного были обнаружены три предмета, конструктивно схожие с пистолетами «Беретта» и «Глок», а также с карабином «Сайга», 270 патронов разного калибра, три магазина, прибор для бесшумной стрельбы и прочие части оружия», — говорится в сообщении.
Экспертиза подтвердила, что пистолеты и карабин являются огнестрельным оружием, патроны годятся для выстрелов, а глушитель изготовлен самостоятельно.

Против задержанного завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия». В ведомстве отметили, что ранее задержанный уже был судим за нелегальное хранение оружия и боеприпасов.

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#видное
#оружие
#полиция
#криминал
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Вместе с замминистра обороны России задержали ещё несколько человек
«Известия»: вместе с замминистра обороны России задержали ещё несколько человек
24 апреля 2024, 08:09

Фото: iStock/Rawf8

Вместе с замминистра обороны России Тимуром Ивановым также задержали ещё несколько человек, которые были причастны к передаче денег в «сложной цепочке посредников». Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на собственный источник, знакомый с ходом расследования.
Однако имена других задержанных собеседник издания разглашать не стал. При этом другой источник рассказал, что следственные действия скорее всего связаны с выполнением строительных контрактов Минобороны.

Также сообщается, что поздно вечером во вторник, 23 апреля, на объектах недвижимости семьи Иванова начали проводить обыски.

Напомним, заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов был задержан по подозрению в совершении преступления, связанного с получением взятки. Информацию об этом 23 апреля опубликовала пресс-службе Следственный комитет Российской Федерации.

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#следственный комитет
#имена
#семьи
#минобороны
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Агент СБУ до подрыва Прозорова находилась в британском городе с базой спецназа
24 апреля 2024, 06:53

Фото: istock / FTiare

Гражданка Украины, агент Службы безопасности Ярослава Хрестина, подозреваемая в передаче взрывчатки из Варшавы для покушения на бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова, в сентябре 2023 года находилась в британском городе Херефорд.
Там расположена военная база Особой воздушной службы Великобритании (SAS) – британского спецназа. Об этом стало известно РИА Новости после анализа социальных сетей девушки и её близких.

Совместная фотография Хрестиной и ее сестры Елены опубликована в соцсети Facebook*. Снимок размещен 22 сентября прошлого года и маркирован британским Херефордом.

Согласно данным в аккаунте украинки, она живет в Херефорде не первый год и состоит там в отношениях с гражданином Польши Арикадиушем Плихтой.

Херефорд до этого упоминался в новостях с данными об отправке оттуда групп специалистов по диверсиям и партизанской войне во Львовскую область для помощи Вооруженным силам Украины. По данным издания, на базе занимаются подготовкой экспертов, в том числе в области диверсионной деятельности, заказных убийств и вербовки.

Ранее сообщалось, что четыре бразильских наёмника погибли или пропали на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В промзоне российского города упал беспилотник
Губернатор Артамонов: беспилотник упал в промышленной зоне Липецка
24 апреля 2024, 06:36

Фото: Минобороны РФ

В Липецкой области беспилотник упал в промышленной зоне. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Телеграм-канале.
Сообщается, что в результате атаки жертв нет. В связи с произошедшим в промзоне города ввели режим угрозы атаки беспилотного летательного аппарата.

«На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов», — сообщил Артамонов.
Ранее стало известно, что в Воронежской области уничтожили третий дрон за три часа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

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#губернатор
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#сотрудники
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#киев
#пво
#дроны
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В Смоленской области из-за атаки беспилотников произошло возгорание на местной нефтебазе
Губернатор Анохин: Пожар начался на двух объектах ТЭК в Смоленской области
24 апреля 2024, 05:34

Фото: istock / Distortion Media

На объектах топливно-энергетических комплексов Смоленской области в результате атаки украинских беспилотников произошло возгорание. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Телеграм-канале.
«Силы ПВО ВС России ведут борьбу с воздушными целями. По всей вероятности, в результате атаки противника по гражданским топливно-энергетическим объектам на территории Смоленского и Ярцевского района произошли возгорания», — сказано в сообщении.
Отмечается, что на месте пожара работают сотрудники МЧС.

Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее сообщалось, что в Харькове перебили газопровод. Микрорайон остался без газоснабжения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

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Стала известна судьба расправившейся с Дугиной украинки

#губернатор
#мчс
#сотрудники
#киев
#пво
#дроны
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