Мужчина спас запертую на балконе внуком пенсионерку

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Мужчина спас пожилую женщину, которую запер на балконе маленький внук.
Оказалось, что пожилую женщину случайно запер на балконе маленький внук, а открыть дверь самостоятельно ребёнок не смог. При этом вскрывать входную дверь не стали, чтобы не напугать малыша. На помощь пришёл работающий в здании главный инженер управляющей компании, который ранее работал в сфере промышленного альпинизма.
Мужчине не сразу удалось попасть на балкон для спасения пенсионерки. Первые две попытки оказались безуспешными. Однако в итоге мужчине удалось выдавить окно, используя отвёртку, после чего удалось открыть дверь изнутри.
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«Я не мог слышать плач ребёнка. Я видел в окно, как он не отходил от бабушки, смотрел на неё и рыдал», — рассказал он в беседе с RT.
Мужчине не сразу удалось попасть на балкон для спасения пенсионерки. Первые две попытки оказались безуспешными. Однако в итоге мужчине удалось выдавить окно, используя отвёртку, после чего удалось открыть дверь изнутри.
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Элина Позднякова