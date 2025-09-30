Двухлетний мальчик сломал бедро в детском саду № 76 в Томске
В Томске двухлетний мальчик получил перелом бедра в детском саду № 76. Мама малыша, Анастасия, обвиняет сотрудников учреждения в сокрытии информации. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.
18 сентября воспитательница сообщила девушке, что её сын плачет и жалуется на боль в ноге. Когда Анастасия пришла за ребёнком, он лежал на кровати и не мог успокоиться. Работники детского сада рассказали, что мальчик упал с лавки, когда разувался после прогулки. Слёзы малыша не привлекли их внимания. Родителям сообщили о происшествии спустя два часа, когда услышали, как он плачет во сне. Записи с камер наблюдения отсутствуют, так как инцидент произошёл в слепой зоне. В официальной отписке для ПДН указали другую причину — сбой электричества.
Сейчас мальчик вынужден лежать с задранной правой ногой. Он не может ходить или переворачиваться. Вскоре ему проведут операцию, во время которой установят два стержня. Ребёнку предстоит полгода восстановления. После огласки случая следователи начали проверку. Мэрия направила комиссию в детский сад для выяснения обстоятельств.
