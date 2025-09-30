Двухлетний мальчик сломал бедро в детском саду № 76 в Томске

30 сентября 2025, 09:15

Фото: iStock/oleghz

В Томске двухлетний мальчик получил перелом бедра в детском саду № 76. Мама малыша, Анастасия, обвиняет сотрудников учреждения в сокрытии информации. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.