Россиянина лишили жизни за песню
В Комсомольске-на-Амуре суд начнет разбирательство по делу 53-летнего мужчины, который расправился с другом во время застолья. Инцидент произошел 30 декабря 2024 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
Во время вечеринки один из хозяев квартиры начал петь, что не понравилось фигуранту. В порыве гнева он схватил стеклянную кружку и несколько раз ударил потерпевшего по голове. Затем мужчина нанес смертельное ранение в шею колющим предметом. После этого он покинул квартиру, но вскоре вернулся, чтобы убрать следы преступления.
На следующее утро женщина, пришедшая домой, вызвала полицию. Следователи выяснили, что у обвиняемого уже есть судимости за тяжкие насильственные преступления. Он не признал свою вину и отказался давать показания.
