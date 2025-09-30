Россиянина лишили жизни за песню

30 сентября 2025, 08:55

В Комсомольске-на-Амуре будут судить жителя за убийство поющего мужчины

Фото: iStock/Chalabala

В Комсомольске-на-Амуре суд начнет разбирательство по делу 53-летнего мужчины, который расправился с другом во время застолья. Инцидент произошел 30 декабря 2024 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.