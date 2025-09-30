В иркутской школе из-за давки в раздевалке пострадали дети
В школе №19 Иркутска дети пострадали из-за давки в гардеробе. Об этом сообщает телеграм-канал Babr Mash.
Инцидент произошел в понедельник, 29 сентября, когда почти тысяча учащихся одновременно вышли из классов. Причиной стало отсутствие горячего питания — подрядчик из Красноярска, обслуживающий 29 местных школ, сорвал поставки продуктов. Из-за этого в учебных заведениях сократили количество уроков. В таком случае младшеклассники могут находиться на занятиях не более трех часов, старшеклассники — не более четырех.
Отмечается, что после столпотворения несколько ребят получили травмы. Один из них, предварительно, даже сломал руку. Также у школьников разбились телефоны и опрокинулся шкаф.
Следственный комитет начал проверку по факту возможной халатности. По ее итогам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Прокуратура же проверяет, не нарушались ли права несовершеннолетних — правоохранители оценят исполнение законодательства об образовании и организации безопасного пребывания детей в школе.
