Двухлетний мальчик утонул в домашнем бассейне в Дагестане

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В Дагестане двухлетний ребенок упал в бассейн и утонул, пока родители были заняты домашними делами. Об этом пишет Mash Gor.
Согласно сообщению, малыш находился в частном доме без присмотра. Его родители занимались домашними делами, мама убирала дом, а папа ухаживал за садом. В какой-то момент ребенок смог вскарабкаться на бортик самодельного бассейна и упал в воду. Спасти его не удалось.
В семье растет еще трехлетняя девочка. В момент происшествия она находилась в детском саду.
Ранее также сообщалось, что в селении Чонтаул Кизилюртовского района Дагестана двухлетний малыш захлебнулся в надувном бассейне во дворе дома, пока его мама выносила мусор. Ребёнок захлебнулся ещё до возвращения матери, по словам женщины, она отсутствовала не более минуты.
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В семье растет еще трехлетняя девочка. В момент происшествия она находилась в детском саду.
Ранее также сообщалось, что в селении Чонтаул Кизилюртовского района Дагестана двухлетний малыш захлебнулся в надувном бассейне во дворе дома, пока его мама выносила мусор. Ребёнок захлебнулся ещё до возвращения матери, по словам женщины, она отсутствовала не более минуты.
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Элина Позднякова