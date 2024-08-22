Мужчина утонул в пруду в Липецкой области

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В Липецкой области, решив искупаться ночью в сельском пруду, утонул мужчина, информирует GOROD48.
Знакомый погибшего сообщил, что тот пропал при плавании, однако самостоятельно найти его не удалось. По данным спасателей, погиб 33-летний мужчина, его супруга вышла на берег.
Тело передали полицейским. Похожий случай произошел в Краснодарском крае, когда турист утонул, во время купания в открытом море.
Погибший был с группой отдыхающих, направившихся на прогулку по воде на катере. Когда судно находилось далеко от берега, людям дали возможность искупаться.
Следователи разбираются в обстоятельствах случившегося в рамках уголовного дела по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.
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Тело передали полицейским. Похожий случай произошел в Краснодарском крае, когда турист утонул, во время купания в открытом море.
Погибший был с группой отдыхающих, направившихся на прогулку по воде на катере. Когда судно находилось далеко от берега, людям дали возможность искупаться.
Следователи разбираются в обстоятельствах случившегося в рамках уголовного дела по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.
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Никита Кротов