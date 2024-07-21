Военный утонул во время заплыва в озере в Ленобласти

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В Лужском районе Ленинградской области военнослужащий утонул в озере Малые Толони. Об этом сообщает издание «Фонтанка».
Гибель служащего по контракту подтвердил начальник штаба воинской части, где служил мужчина.
Погибшему мужчине было 50 лет. Прежде он служил в Череповце Вологодской области. Иные подробности произошедшего военачальники не привели.
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«Утонувшего мужчину обнаружили в микрорайоне Городок. Судмедэксперты выясняют точную причину смерти», — отмечается в сообщении штаба.
Погибшему мужчине было 50 лет. Прежде он служил в Череповце Вологодской области. Иные подробности произошедшего военачальники не привели.
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Анастасия Хохлова