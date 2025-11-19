19 ноября 2025, 12:42

В Туве двухлетний мальчик, за которым присматривал пьяный отец, замерз и умер

Фото: iStock/izzzy71

Двухлетний ребенок погиб в Туве от переохлаждения. Об этом сообщает республиканский главк СК РФ.