В Туве двухлетний мальчик, за которым присматривал пьяный отец, замерз и умер
Двухлетний ребенок погиб в Туве от переохлаждения. Об этом сообщает республиканский главк СК РФ.
Вечером 16 ноября в селе Дурген двухлетний мальчик остался дома с отцом. Утром следующего дня в пристройке к зданию было обнаружено тело ребенка с признаками переохлаждения.
Местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не обеспечил должного присмотра за своими малолетними детьми, двух и одного года от роду, в отсутствие матери.
Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).
