В Москве оштрафовали 60-летнюю женщину, ударившую головой о поручень пассажирку в метро

19 ноября 2025, 12:06

Суд оштрафовал женщину, ударившую пассажирку головой о поручень в метро

Фото: iStock/spacedrone808

Полицейские задержали 60-летнюю женщину, которая в метро Москвы схватила другую пассажирку за волосы и несколько раз ударила головой о металлический поручень. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.