В Москве оштрафовали 60-летнюю женщину, ударившую головой о поручень пассажирку в метро
Полицейские задержали 60-летнюю женщину, которая в метро Москвы схватила другую пассажирку за волосы и несколько раз ударила головой о металлический поручень. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
9 ноября в вагоне электропоезда на станции метро «Волгоградский проспект» между двумя пассажирками произошел конфликт. Одна из участниц словесной перепалки ударила другую и скрылась с места инцидента. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью.
Правоохранительные органы установили личность нарушительницы и доставили ее в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Ею оказалась 60-летняя жительница Москвы. В отношении женщины составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Суд назначил ей штраф в качестве административного наказания.
