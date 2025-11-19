Сотни человек эвакуировали из горящего отеля в центре Москвы

19 ноября 2025, 12:21

Mash: 400 человек эвакуировали из горящего отеля Radisson Blu в Москве

Фото: iStock/grafoto

Пожар вспыхнул в отеле Radisson Blue Олимпийский в Москве, эвакуировали 400 человек. Об этом пишет Telegram-канал Mash.