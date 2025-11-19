Сотни человек эвакуировали из горящего отеля в центре Москвы
Mash: 400 человек эвакуировали из горящего отеля Radisson Blu в Москве
Пожар вспыхнул в отеле Radisson Blue Олимпийский в Москве, эвакуировали 400 человек. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
На третьем этаже отеля на Самарской улице произошло задымление. Сведений о пострадавших пока нет.
До этого сообщалось, что пожар вспыхнул утром 19 ноября в складском помещении торгового центра «Фортуна» в Пензе. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Ранее стало известно, что движение в центре Москвы временно перекрыли из‑за пожара в Кривоколенном переулке.
