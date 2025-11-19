Достижения.рф

Сотни человек эвакуировали из горящего отеля в центре Москвы

Mash: 400 человек эвакуировали из горящего отеля Radisson Blu в Москве
Фото: iStock/grafoto

Пожар вспыхнул в отеле Radisson Blue Олимпийский в Москве, эвакуировали 400 человек. Об этом пишет Telegram-канал Mash.



На третьем этаже отеля на Самарской улице произошло задымление. Сведений о пострадавших пока нет.

До этого сообщалось, что пожар вспыхнул утром 19 ноября в складском помещении торгового центра «Фортуна» в Пензе. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Ранее стало известно, что движение в центре Москвы временно перекрыли из‑за пожара в Кривоколенном переулке.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0