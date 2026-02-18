Двухлетний мальчик застрял в игровом автомате с клешней в США
В штате Миссури двухлетний Купер оказался запертым внутри игрового автомата с клешней. Ребенок сохранял полное спокойствие и продолжал играть, пока его не вытащили полицейские, пишет New York Post.
Все случилось, когда мама мальчика присматривала за старшим сыном, участвовавшим в футбольном матче. На несколько секунд отвлекшись от Купера, который исследовал панель управления автомата, женщина вдруг заметила, что малыш оказался внутри стеклянной капсулы.
Несмотря на нештатную ситуацию, мальчик не испугался и продолжил беззаботно играть с мячами и улыбаться. Мама убедилась, что ребенок не пострадал и находится в безопасности, однако самостоятельно открыть автомат не смогла. Тогда она обратилась за помощью к правоохранителям.
Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах видно, как малыш весело проводит время внутри аппарата, в то время как вокруг него собрались обеспокоенные взрослые.
