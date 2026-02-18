Двухлетний мальчик застрял в игровом автомате с клешней в США

18 февраля 2026, 06:08

Фото: iStock/Rizky Rahmat Hidayat

В штате Миссури двухлетний Купер оказался запертым внутри игрового автомата с клешней. Ребенок сохранял полное спокойствие и продолжал играть, пока его не вытащили полицейские, пишет New York Post.