Массовая авария на юге Колорадо унесла жизни четырех человек

18 февраля 2026, 05:24

Фото: iStock/MattGush

На юге штата Колорадо произошла крупная дорожная авария с участием более 30 автомобилей. В результате ДТП погибли четыре человека, еще 29 госпитализировали с травмами различной степени тяжести, передает The Denver Post.