Массовая авария на юге Колорадо унесла жизни четырех человек
На юге штата Колорадо произошла крупная дорожная авария с участием более 30 автомобилей. В результате ДТП погибли четыре человека, еще 29 госпитализировали с травмами различной степени тяжести, передает The Denver Post.
Инцидент случился на одном из региональных шоссе. По предварительной информации, причиной массового столкновения стали сложные погодные условия.
Парамедики оперативно прибыли на место происшествия и оказали помощь пострадавшим. Помимо 29 человек, доставленных в больницы, еще десять участников ДТП получили небольшие повреждения и отказались от госпитализации.
Трагедия затронула не только людей. Среди разбившихся автомобилей оказался пикап с прицепом, перевозивший коз. В итоге четверо животных погибли.
