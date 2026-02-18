Застрявшего в канализации ламантина вытягивали с помощью тяжелой техники

18 февраля 2026, 05:37

Во Флориде спасли застрявшего в канализации 186-килограмового ламантина

Фото: iStock/diegograndi

В американском штате Флорида развернули операцию по спасению 186-килограмового ламантина, который попал в бетонную ловушку для мусора. Об этом пишет The New York Post.