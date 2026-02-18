Застрявшего в канализации ламантина вытягивали с помощью тяжелой техники
В американском штате Флорида развернули операцию по спасению 186-килограмового ламантина, который попал в бетонную ловушку для мусора. Об этом пишет The New York Post.
Инцидент произошел во время планового обследования дренажной системы. Один из работников, проводивших проверку, обнаружил животное в ливневке. По предварительным данным, ламантин забрался в систему водоотведения в поисках теплой воды на фоне похолодания.
Вызволять бедолагу приехали пожарно-спасательная бригада, биологи и сотрудники местного университета. Для спасательной операции привлекли тяжелую технику. Совместными усилиями животное удалось аккуратно извлечь и перевезти в реабилитационный центр SeaWorld.
По словам представителя центра Стефани Бечары, самец ламантина постепенно приходит в себя: он уже оправился от шока и проявляет интерес к еде. Специалисты внимательно следят за его состоянием, регулируя уровень воды в бассейне для комфортной адаптации. После завершения курса реабилитации ламантина планируют вернуть в естественную среду обитания.
Читайте также: