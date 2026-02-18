Пять человек пострадали при взрыве в американской церкви
В американском штате Нью‑Йорк произошел взрыв в здании церкви Abundant Life в городе Бунвилл. По информации агентства AP, пострадали пять человек — 43‑летний пастор Брэндон Питтс и четверо пожарных.
В церковь поступили сообщения о сильном запахе газа, а само здание отапливалось с использованием пропановых баллонов. Прибывшие на место пожарные спустились в подвал, однако в момент проведения проверки раздался мощный взрыв.
В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются. На месте работают экстренные службы и следователи, оценивающие масштаб повреждений и причины утечки газа, приведшей к взрыву.
Ранее в одном из отелей Лас-Вегаса женщина расправилась со своей дочерью и покончила с собой, оставив предсмертную записку.
Читайте также: