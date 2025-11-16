Двухлетний малыш из РФ получил ожог от медузы в Малайзии, его госпитализировали
Двухлетнего россиянина госпитализировали на острове Лангкави в Малайзии после ожога, вызванного контактом с опасной кубомедузой.
Как сообщает New Straits Times со ссылкой на местную спасательную службу, мальчика доставили в критическом состоянии, с ним проводили реанимационные мероприятия. Для оказания помощи из соседнего штата срочно привезли противоядие.
Ребёнок находится в отделении интенсивной терапии. После инцидента спасатели Лангкави усилили патрулирование пляжей и предупредили отдыхающих о необходимости соблюдения мер предосторожности при купании.
Кубомедузы обитают в тропических и субтропических водах и часто встречаются у берегов Австралии и Тасмании.
Читайте также: