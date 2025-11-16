Приговоренный к ПЛС пожаловался на цены в тюрьме

16 ноября 2025, 13:35

Приговоренный к ПЛС за убийство следователя в Туве Технюк пожаловался на цены

Фото: istockphoto/Петр Ткаченко

Владислав Технюк, пожизненно осужденный за жестокое убийство в 2009 году в Туве следователя милиции, её матери и пятилетней дочери, пожаловался на цены на продукты в исправительной колонии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документы.