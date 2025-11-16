Приговоренный к ПЛС пожаловался на цены в тюрьме
Владислав Технюк, пожизненно осужденный за жестокое убийство в 2009 году в Туве следователя милиции, её матери и пятилетней дочери, пожаловался на цены на продукты в исправительной колонии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документы.
Ранее мужчина обращался в прокуратуру Красноярска с требованием принять меры из‑за якобы бездействия регионального управления Федеральной антимонопольной службы. По его версии, торговые надбавки в магазине колонии привели к росту цен, что должно считаться нарушением антимонопольного законодательства.
УФАС по Красноярскому краю ответило, что признаков нарушения не выявили. После этого Технюк подал в суд, утверждая, что его обращение обработали с нарушением установленного срока, и требовал компенсацию в размере десяти тысяч рублей.
Суд в Красноярске отказал в иске, решение вступило в силу в конце октября.
