Аферисты позвонили жителю Дагестана свыше 26 тыс. раз за три месяца
Телефонные мошенники за три месяца сделали более 26 тыс. звонков жителю Дагестана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Билайн».
По данным компании, пострадавший, житель республики 1960 года рождения, подвергался атакам трижды — 30 июня, 30 июля и 30 августа.
Также в «Билайне» отметили, что жителю Пензы в течение одного дня поступило 22 850 звонков — с 9:00 до 23:00, а москвичу прозвонили 3 539 раз за два часа, начиная с 8:00.
С начала года оператор заблокировал почти 3,5 млрд исходящих от мошенников и спамеров звонков. При этом на клиентов старше 65 лет пришлось более трети всех блокировок — 233 млн звонков.
Читайте также: