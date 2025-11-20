Двухлетний малыш из России погиб после встречи с медузой
В Малайзии от укуса медузы скончался двухлетний ребёнок из России. Медики четыре дня боролись за его жизнь. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.
Семья туристов из Хабаровска отдыхала на острове Лангкави, на пляже Сенанг. 15 ноября во время купания в море мальчика по имени Вова ужалила ядовитая кубомедуза. Родители быстро вынесли ребёнка из воды, однако на берегу у него уже остановилось дыхание.
Отец мальчика самостоятельно начал делать сыну непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Другие отдыхающие помогли семье и доставили малыша в спасательный центр на пляже. Ребёнка оперативно перевели в больницу, но после четырёх дней борьбы за жизнь он скончался.
Родители планируют кремировать сына в Малайзии перед возвращением на родину. Власти острова ужесточили контроль на пляжах и предупредили туристов о мерах безопасности.
