Двухлетний малыш из России погиб после встречи с медузой

20 ноября 2025, 11:17

Двухлетний турист из России скончался в Малайзии от укуса ядовитой медузы

Фото: Istock/m-kojot

В Малайзии от укуса медузы скончался двухлетний ребёнок из России. Медики четыре дня боролись за его жизнь. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.