На Урале пожар цистерн с мазутом остановил движение поездов
На границе Пермского края и Свердловской области пожар в грузовом поезде парализовал движение. Подробности сообщает E1.RU.
Инцидент произошёл вечером 19 ноября на перегоне между станциями Шамары и Кордон. В хвосте грузового состава загорелись два вагона-цистерны, которые перевозили мазут. Для ликвидации возгорания к месту происшествия направили два пожарных поезда.
Железнодорожники полностью остановили движение на этом участке. Ограничения затрагивают как грузовые, так и пассажирские составы. В связи с этим поезда для перевозки людей могут следовать с задержками. Специалисты сейчас работают на месте, устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.
Ранее в элитном московском ЖК вспыхнул мощный пожар.
Читайте также: