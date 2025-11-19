Достижения.рф

На Урале пожар цистерн с мазутом остановил движение поездов

На перегоне Шамары–Кордон горят цистерны с мазутом, движение поездов остановлено
Фото: Istock/Maksim Safaniuk

На границе Пермского края и Свердловской области пожар в грузовом поезде парализовал движение. ​Подробности сообщает E1.RU.



Инцидент произошёл вечером 19 ноября на перегоне между станциями Шамары и Кордон. В хвосте грузового состава загорелись два вагона-цистерны, которые перевозили мазут. Для ликвидации возгорания к месту происшествия направили два пожарных поезда.

Железнодорожники полностью остановили движение на этом участке. Ограничения затрагивают как грузовые, так и пассажирские составы. В связи с этим поезда для перевозки людей могут следовать с задержками. Специалисты сейчас работают на месте, устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.

Ранее в элитном московском ЖК вспыхнул мощный пожар.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0