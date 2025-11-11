Достижения.рф

«Это уже слишком!»: Евгений Петросян показал татуировку со своим лицом

Евгений Петросян (Фото: Instagram* @petrosyanevgeny)

Юморист Евгений Петросян опубликовал в своём личном блоге фотографию, на которой запечатлена татуировка с его портретом.



Артист объяснил, что этот снимок прислал ему один из поклонников. Петросян рассказал, что его фанаты иногда преподносят ему неожиданные творческие сюрпризы. Он привёл несколько примеров: его изображение наносили на кофейную пенку, а один человек даже набил тату с лицом юмориста у себя на руке.

Помимо этого, Петросян упомянул о граффити в Санкт-Петербурге, где он когда-то увидел свой портрет. Артист подчеркнул, что ценит такое внимание, и поблагодарил всех поклонников за их работы.

Фото: Instagram* @petrosyanevgeny
