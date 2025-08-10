Двухлетний малыш выпал из окна третьего этажа в Сосновом Бору
В Сосновом Бору медики борются за жизнь двухлетнего ребенка, который выпал из окна третьего этажа. Об этом сообщает 78.ru.
В результате несчастного случая, произошедшего около 19:50, ребенок получил серьезные травмы. Он выпал из окна дома, расположенного на проспекте Героев, из-за того, что родители не уследили за ним.
В результате падения мальчик получил многочисленные ушибы мягких тканей тела, головы и шеи, а также ссадины. Малыша экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии.
В настоящее время проводится расследование для установления всех обстоятельств произошедшего. Следователи проверяют, были ли на окнах защитные устройства и как именно произошло падение.
