В Екатеринбурге мать убила двоих детей и покончила с собой
SHOT: Женщина-медик убила двоих детей в Екатеринбурге
Женщину-медика и двух ее детей нашли мертвыми в квартире в Екатеринбурге. По предварительным данным, мать могла убить детей и сама рассталась с жизнью. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел в многоэтажном жилом доме по улице Бардина. Тела обнаружили сотрудники газовой службы.
По словам местных жителей, женщина работала врачом УЗИ в частной клинике рядом с домом, ее детям было 3 и 9 лет. Согласно информации SHOT, она могла оставить газ на плите включенным. По факту произошедшего проводится проверка.
