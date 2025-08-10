В Екатеринбурге мать убила двоих детей и покончила с собой

10 августа 2025, 09:44

SHOT: Женщина-медик убила двоих детей в Екатеринбурге

Фото: iStock/sreeyashlohiya

Женщину-медика и двух ее детей нашли мертвыми в квартире в Екатеринбурге. По предварительным данным, мать могла убить детей и сама рассталась с жизнью. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.