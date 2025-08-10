В Ленобласти мужчина поругался с соседкой по коммуналке и положил ей в лифчик гранату
Жительница Кингисеппа обратилась в полицию с жалобой на то, что сосед по коммуналке положил ей в бюстгальтер гранату. Об этом сообщает «МК в Ленобласти».
Прибывшие на вызов сотрудники правоохранительных органов задержали 40-летнего неработающего мужчину. Согласно информации следствия, утром 5 августа в ходе возникшего скандала он положил в бюстгальтер женщины предмет, похожий на гранату. Затем забрал его и ушел в свою комнату.
В ходе осмотра места происшествия предмет был обнаружен. Им оказалась граната Ф-1 времен Великой Отечественной войны в коррозийном состоянии.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Уточняется, что обвиняемый уже был судим.
