В Ленобласти мужчина поругался с соседкой по коммуналке и положил ей в лифчик гранату

10 августа 2025, 10:41

Кингисеппец поругался с соседкой по коммуналке и положил ей в лифчик гранату

Фото: iStock/by sonmez

Жительница Кингисеппа обратилась в полицию с жалобой на то, что сосед по коммуналке положил ей в бюстгальтер гранату. Об этом сообщает «МК в Ленобласти».