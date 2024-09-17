Двухлетний ребенок нашёл ручную гранату в кустах в Подмосковье

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В деревне Власово подмосковного Одинцово двухлетний мальчик нашел в курсах ручную гранату и принес ее домой. Об этом пишет Mash.
По данным издания, мальчик принес интересную находку домой и продемонстрировал родителям. Мама сразу же вызвала экстренные службы. Прибывшие на место саперы забрали находку и отправили на экспертизу.
По предварительным данным, ребенок нашел РГД-33 времён Великой Отечественной войны. Корпус у гранаты сильно заржавевший.
Ранее тракторист во время проведения пахотных работ в районе деревни Карачарово Волоколамского городского округа нашел восемь боеприпасов времён Великой Отечественной войны, опасную находку уничтожили взрывотехники.
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По предварительным данным, ребенок нашел РГД-33 времён Великой Отечественной войны. Корпус у гранаты сильно заржавевший.
Ранее тракторист во время проведения пахотных работ в районе деревни Карачарово Волоколамского городского округа нашел восемь боеприпасов времён Великой Отечественной войны, опасную находку уничтожили взрывотехники.
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Элина Позднякова