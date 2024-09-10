В деревне Тетерино под Можайском нашли три миномётные мины

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Три боеприпаса времён Великой Отечественной войны нашли на участке в деревне Тетерино Можайского городского округа, для ликвидации опасной находки были вызваны спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«В единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились собственники участка. Они рассказали, что боеприпасы были обнаружены в ходе подготовки территории к застройке. Прибывшие на место специалисты определили, что боеприпасы являются 50-миллиметровыми миномётными минами времён ВОВ», — говорится в сообщении.Снаряды уложили в специальный контейнер, перевезли на полигон и там уничтожили.
В Мособлпожспасе напомнили, что в Подмосковье довольно часто находят снаряды времён Второй мировой и что трогать их ни в коем случае нельзя. Не нужно пытаться закопать обнаруженный боеприпас, накрывать его чем-либо или переносить. Всё это может быть смертельно опасно. Следует отойти на безопасное расстояние и вызвать специалистов.
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