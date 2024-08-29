В Подмосковье рабочие случайно откопали артиллерийский снаряд

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Боеприпас времён Великой Отечественной войны обнаружили рабочие во время проведения земляных работ в полукилометре от деревни Лесное в Можайском городском округе, на место происшествия были вызваны взрывотехники, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Об опасной находке рабочие сообщили в единую службу экстренных вызовов «Система-112». Прибывшие на место специалисты определили, что боеприпас является 105-миллиметровым артиллерийским снарядом времён Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.Взрывотехники поместили артиллерийский снаряд в специальный контейнер, перевезли его в безопасное место и там обезвредили в соответствии с правилами техники безопасности.
Ранее сообщалось, что в Рузском и Дмитровском округах Московской области были обнаружены две миномётные мины времён ВОВ.
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