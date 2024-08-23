В лесу и на дне: в Подмосковье нашли две миномётные мины

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Две миномётные мины времён Великой Отечественной войны были обнаружены в Рузском и Дмитровском округах Московской области, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Одну из мин нашли во время прогулки дети. Боеприпас лежал на дне пересохшего пруда в деревне Поповское Дмитровского городского округа. Вторую мину обнаружили грибники: снаряд находился в лесу на расстоянии 600 метров от деревни Игнатьево Рузского городского округа», — говорится в сообщении.О подозрительных находках жители сообщили в единую службу спасения «Система-112». Прибывшие на место специалисты идентифицировали боеприпасы как миномётные мины пятидесятимиллиметрового калибра, бывшие на вооружении во время ВОВ. После этого взрывотехники, соблюдая технику безопасности, утилизировали снаряды.
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Лев Каштанов