На северо-востоке Москвы пятилетний ребёнок выпал из окна седьмого этажа и погиб
На северо-востоке Москвы произошла трагедия с пятилетним ребёнком. Как сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости», мальчик выпал из окна на седьмом этаже жилого дома.
Очевидцы вызвали скорую помощь, однако медики не смогли спасти ребёнка — полученные при падении травмы оказались несовместимыми с жизнью, и малыш скончался на месте.
В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники полиции и следователи. Они опрашивают соседей и родственников семьи, изучают обстановку в квартире. Окончательную версию случившегося следствие установит в ближайшее время по итогам проверки.
Ранее сообщалось о похожем инциденте в Тверской области, где маленький ребёнок выпал из окна третьего этажа. До этого аналогичная трагедия случилась в Калининградской области.
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